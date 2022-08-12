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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Zeynep Çelikkol   | 12.08.2022
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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