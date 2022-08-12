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Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

Bayrampaşa'da, su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı.

Berk Özkan   | 12.08.2022
Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Cicoz Yolu Caddesi'ndeki su borusunun patlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu İSKİ'ye bildirdi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, yolu kazarak su borusuna müdahale etti.

Onarım için suya giren bir İSKİ personelinin yaşadığı zor anlar, kameralara yansıdı.

Caddede oluşan su birikintisi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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