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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor.

Ali Korkmaz  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İzmir'de orman yangını çıktı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

İzmir

Yamanlar Karatepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangını söndürmek için bölgeye 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirdi.

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