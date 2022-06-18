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İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

zmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şafak Yel   | 18.06.2022
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir

Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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