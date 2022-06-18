İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
zmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir
Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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