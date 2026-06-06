İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı

Havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen festivale İzmir ve çevre illerden öğrenciler ve aileleri davet edildi.

Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinlik için düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Program, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı.

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Festivalde Türk Hava Kurumunun paraşüt atlayışları ile yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY gösteri uçuşu yapıldı, Türk Yıldızları akrobasi timi gösteri sundu.

Festival kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca personel kurtarma tatbikatı da icra edildi.

Alana kurulan platformlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığının hava araçları, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar öğrencilere ve ailelerine tanıtıldı.

Festivalde simülatör uçuş deneyimleri, mini konserler ve çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Gün boyu ve yarın devam edecek festivalde yerli ve milli HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRJET jet eğitim uçağı ve SOLOTÜRK gösteri yapacak.

Ailesiyle Denizli'den gelen Beyazıt Serikan, AA muhabirine, 4 aile olarak geldiklerini ve etkinliği beğendiklerini söyledi.

Etkinliğin çocuklarının kariyerinde etkili olacağına inandıklarını ifade eden Serikan, "Etkinlik muhteşem. Gösteriler, uçaklar, çocukların ufkunu açmak için güzel. Bence her çocuk buraya gelmeli. Bizim ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, ileri teknolojiye sahip olduğumuzu görmeli." dedi.

İzmirli 6. sınıf öğrencisi Mustafa Çağan Uğur da etkinlikte Türk ordusunun ve mühendislerinin ürettiği ürünleri görmenin güzel olduğunu anlattı.

Havacılığa ilgi duyduğunu ve sürekli araştırma yaptığını belirten Uğur, "Etkinlikte gördüklerim gurur verici. Türk ordusunun böyle uçak ve ekipmanlara sahip olması gerçekten mutlu ediyor. Etkinliğe katıldıktan sonra biraz daha bakış açım değişti. Uçakları daha küçük biliyordum ama daha büyük olduklarını gördüm." diye konuştu.

Festival, yarın sona erecek.