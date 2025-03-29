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İzmir'de fabrikadaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

Metin Aydemir, Fırat Özdemir  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
İzmir'de fabrikadaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

İzmir

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve atık yağ ile petrol ürünleri dönüşümü yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerden İbrahim Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ile Bilal D, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.

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