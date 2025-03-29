İzmir'de fabrikadaki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.
İzmir
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve atık yağ ile petrol ürünleri dönüşümü yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçilerden İbrahim Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ile Bilal D, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.