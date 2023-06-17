İzmir'de denizde hortum oluştu
İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
İzmir
Denizde görülen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi.
Hortum, bölgeden aracıyla geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, kentte sabah etkisini gösteren sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.