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İzmir'de denizde hortum oluştu

İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

Haydar Toprakçı  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
İzmir'de denizde hortum oluştu

İzmir

Denizde görülen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi.

Hortum, bölgeden aracıyla geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, kentte sabah etkisini gösteren sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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