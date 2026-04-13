Çin: Hürmüz Boğazı'ndan engelsiz geçiş, uluslararası toplumun ortak çıkarı Çin, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın açık olmasının uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan doğrudan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına dair açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Sözcü Guo, "Hürmüz Boğazı'ndan istikrarlı, güvenli ve engelsiz geçiş uluslararası toplumun ortak çıkarı. Kesintinin kökeninde yatan sebep İran'daki çatışma ve bundan tek çıkış yolu ateşkes ve çatışmanın erken tarihte sonlandırılması." ifadelerini kullandı.

Guo, İslamabad'daki görüşmelerin gerilim düşürülmesi için önemli bir adım olduğu dikkati çekerek, "Tarafların geçici ateşkes düzenlemesine uymasını ve çatışmayı önlenmek, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlamak üzere siyasi ve diplomatik çabaları sürdüreceğini umuyoruz." diye konuştu.

Taraflara sükunet ve itidalle hareket etme çağrısı yapan Guo, Çin'in, enerji güvenliği ve tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çinli Sözcü, Trump'ın Çin'in İran'a silah sağlaması halinde yüzde 50 ek gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik açıklamasına ilişkin, Çin'in askeri ürünlerin ihracatı konusunda daima ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum izlediğini, bunların satışını uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sıkı denetim altında tuttuğu, bu konudaki karalamaları ve kötü niyetli ilişkilendirmeleri kabul etmediklerini söyledi.

İslamabad'daki görüşmeler

ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler bir anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.​​​​​​​