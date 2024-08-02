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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir

Tüpraş Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracıyla yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın ihbarının saat 17.06'da geldiğini, ilk müdahalenin saat 17.16'da yapıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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