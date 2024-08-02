Dolar
33.23
Euro
36.32
Altın
2,414.54
ETH/USDT
3,013.50
BTC/USDT
62,906.00
BIST 100
10,481.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Sezgin Pancar  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Adana

Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
Türkiye, İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgiyi tepkisini İsrailli diplomatlara iletiyor
YKS tercih süresi uzatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı

Benzer haberler

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Anavarza Antik Kenti'nde Abbasi dönemine ait olduğu düşünülen cami kalıntıları bulundu

Göç yolundaki Adana yeniden "Kuş Cenneti"ne kavuşmak istiyor

Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet