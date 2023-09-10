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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı, Meriç Ürer  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinin Taşkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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