İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinin Taşkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.