Dolar
25.88
Euro
28.22
Altın
1,932.22
ETH/USDT
1,878.40
BTC/USDT
30,223.00
BIST 100
5,709.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yaptığı çalışma sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi
İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Azerbaycanlı itfaiyeci, Bakü'de çıkan yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi

Azerbaycanlı itfaiyeci, Bakü'de çıkan yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet