Dolar
25.88
Euro
28.22
Altın
1,932.22
ETH/USDT
1,878.40
BTC/USDT
30,223.00
BIST 100
5,709.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada da 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi
İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 19 arttı

İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı

Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır

Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır
Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı

Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı
FETÖ şüphelisi Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı

FETÖ şüphelisi Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet