Euro
9.92
Dolar
8.36
BIST 100
1,399.65
Altın
1,813.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edilirken görgü tanığı olduğu belirtilen kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haydar Toprakçı   | 02.08.2021
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu yolu üzerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 8 arazözle söndürüldü.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı iddia edilirken görgü tanığı olduğu kaydedilen kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgeye ait görüntüleri, "Yangın söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüpheli kişi ya da kişilerle ilgili takibat başladı." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti

Benzer haberler

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Denizli'de çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Yangınların yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Yangınların yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Gündoğmuş'taki yangına havadan yoğun müdahale edildi

Gündoğmuş'taki yangına havadan yoğun müdahale edildi