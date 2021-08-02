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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Haydar Toprakçı   | 02.08.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Dikili ve Seferihisar açıklarındaki lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 61 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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