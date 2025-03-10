İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz Caddesi'nde ilerleyen 35 DB 0160 plakalı Mersinpınar-Gümrük hattı otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüste hasar oluştu.
Otobüsteki yangın, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde seyir halindeki otobüsün motor bölümünde alevlerin çıkması, şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahale etmesi, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.