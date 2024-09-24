İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ve polis ekiplerince 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.