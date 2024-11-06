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İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Gökhan Düzyol  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

İzmir, Ağrı, Malatya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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