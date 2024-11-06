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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Bolu

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

Bolu kent merkezinde Sümer, Köroğlu, Aktaş, Sağlık, Soku ve Kasaplar Mahallelerinde de sis görüldü.

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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

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