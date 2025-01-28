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İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Mustafa Güngör  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.

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