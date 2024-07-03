İzmir Bornova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Izmir
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Bornova'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 3, 2024
• Bölgeye 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi
• Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedihttps://t.co/tblj7kdWxS pic.twitter.com/ZQnNnqgFwa
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.
İzmir-Manisa kara yolunun bir kısmı tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı
Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.
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