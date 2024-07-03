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AK Parti Sözcüsü Çelik: Irkçılık, faşizm arayanlar Avrupa'daki seçim sonuçlarına odaklansın

AK Parti Sözcüsü Çelik, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." dedi.

Mümin Altaş  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Irkçılık, faşizm arayanlar Avrupa'daki seçim sonuçlarına odaklansın

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

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