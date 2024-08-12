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İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Halil Fidan  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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