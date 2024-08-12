Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.
Bursa
İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.
Yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.