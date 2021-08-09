Euro
10.15
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.61
Altın
1,729.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rize'de sağanağın ardından çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
logo
Gündem

İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı.

Halil Fidan   | 09.08.2021
İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı

Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama

Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden tahliye etti
Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi

Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi