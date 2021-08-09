İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı.
İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.
Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.