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Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Antalya'da tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, izinde olanlar da dahil yıllık izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

Ayşe Yıldız   | 09.08.2021
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya'da salgında görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak 31 Aralık'a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılması' kararı alınmıştır. Söz konusu kurul kararıyla belirlenen sürenin, salgının seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi. 9 Ağustos itibarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verilmiştir."

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