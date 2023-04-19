Dolar
19.41
Euro
21.27
Altın
1,994.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla’da “Gençler ile Sahur Programı”nda konuşuyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.

Mehmet Tosun  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

Ankara

Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi.

Bu kapsamda, 8 Nisan'da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.

Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.

Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.

Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

Oy pusulalarının basımı başladı

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileriyle iftarda buluştu

Benzer haberler

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı

YSK, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

YSK, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
Seçmenler için "dikkat edilmesi gerekenler" rehberi

Seçmenler için "dikkat edilmesi gerekenler" rehberi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet