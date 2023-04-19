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İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım

Yusuf Soykan Bal  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.

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