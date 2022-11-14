İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.
Istanbul
İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.
Terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar güvenlik tedbiri kapsamında kaldırılıyor https://t.co/xn9RScbGgm pic.twitter.com/zrBlHQrj5B— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 14, 2022
Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.