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İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

Hikmet Faruk Başer   | 14.11.2022
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

Istanbul

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

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