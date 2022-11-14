Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı.
Tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde trafikte aksamalar yaşanıyor.
Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.