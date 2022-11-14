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Gündem

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Günay Nuh   | 14.11.2022
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı.

Tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde trafikte aksamalar yaşanıyor.

Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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