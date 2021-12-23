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İstanbul’un Beykoz ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti
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İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı

İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Muhammed Gencebay Gür   | 23.12.2021
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

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