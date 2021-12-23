İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
İstanbul'da Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
İstanbul
Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.