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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

Halis Akyıldız, Mehmet Ali Derdiyok, Muhammed Gencebay Gür, Tansel Parlak, Kenan Irtak   | 13.01.2022
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Istanbul

Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu. Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü.

Eyüpsultan’da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.










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