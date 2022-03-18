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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'da dün gece başlayan kar, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Filiz Kınık Öz, Kenan Irtak, Kaan Bozdoğan, Metin Tokgöz, Taha Erham Keleş, Muhammed Gencebay Gür, Adem Koç   | 18.03.2022
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Taha Erham Keleş - Anadolu Ajansı

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Silivri'de yoğunluğunu artıran kar, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Arnavutköy ve Hasdal Göktürk civarında etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Kartal ve Ümraniye'de aralıklı kar yağışı görülüyor.

Yağışın başladığı bazı ilçelerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, yollar da kar altına kaldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kar yağışının etkisiyle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde, Kartal ve Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 09.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

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