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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Murat Ataseven   | 18.03.2022
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Jandarma ve trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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