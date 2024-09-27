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Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Muhammed Gencebay Gür  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

Sis sebebiyle deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

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