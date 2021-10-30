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İstanbul'daki operasyonda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkol ele geçirildi.

Abdülkerim Güzel   | 30.10.2021
İstanbul'daki operasyonda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin temin ettikleri etil alkolleri Küçükçekmece'de piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda sahte içkilerin bulunduğu depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 10 bin boş plastik bidon ile metil alkollün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan bazı makineler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.Ü ile E.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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