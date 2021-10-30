Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma törenine katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Törenine katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman’da Teşkilat Akademisi programında konuşuyor
logo
Gündem

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalması bekleniyor.

Göksel Yıldırım   | 30.10.2021
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, havanın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyi ve batısında, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

Benzer haberler

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alacak

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor

Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor