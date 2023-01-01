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Gündem

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Şükrü Gündüz, Alper Korkmaz, İbrahim Halil Aktürk, Zafer Arslan, Muhammed Gencebay Gür, Abdülkerim Güzel   | 01.01.2023
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.

Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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