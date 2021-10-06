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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Adem Koç, İlyas Kaçar   | 06.10.2021
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.

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