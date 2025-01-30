İstanbul'da yanan minibüs kamerada
Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Otoyolun Sancaktepe mevkisi Ankara yönünde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, minibüsün emniyet şeridinde yandığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.