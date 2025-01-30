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İstanbul'da yanan minibüs kamerada

Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
İstanbul'da yanan minibüs kamerada

İstanbul

Otoyolun Sancaktepe mevkisi Ankara yönünde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsün emniyet şeridinde yandığı görülüyor.

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