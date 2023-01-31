İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.
İstanbul
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.