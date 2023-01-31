İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.