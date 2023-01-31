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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Muhammed Gencebay Gür   | 31.01.2023
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

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