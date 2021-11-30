İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Şişli ve Kağıthane merkezli 40 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.
Operasyon yapılan adreslerde aramalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.