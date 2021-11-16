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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Şükrü Gündüz   | 16.11.2021
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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