Dolar
10.16
Euro
11.56
Altın
1,864.35
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,721.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 16.11.2021
Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama

Ankara

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiğini bildirdi.

Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
Japonya'da Kovid-19'un takviye dozu, ikinci dozdan en az 6 ay geçen kişilere uygulanacak
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi
Ukrayna'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlara ödeme yapılacak
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama

Bakan Yanık'tan Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi

Malatya'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Malatya'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden 'bina çürük' savunması

Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden 'bina çürük' savunması
Gallup: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor

Gallup: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor