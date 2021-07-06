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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 06.07.2021
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ekipler özel eğitimli narkotik köpekleriyle adreslerde arama yaptı.

Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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