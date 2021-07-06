Euro
10.30
Dolar
8.67
BIST 100
1,394.32
Altın
1,809.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Hilmi Sever   | 06.07.2021
Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı