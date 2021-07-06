Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.