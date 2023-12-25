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İstanbul'da üniversitede "mescide ayakkabıyla girilmesi" protesto edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, bir akademisyenin bir grupla tartıştığı sırada Kadir Has Üniversitesi'ndeki mescide ayakkabıyla girmesini protesto etti.

Selami Küçükoğlu  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
İstanbul'da üniversitede "mescide ayakkabıyla girilmesi" protesto edildi

İstanbul

Vakfın üniversite teşkilatı üyeleri, üniversitenin Balat Kampüsü'nde bulunan girişinde toplanarak, "Ayakkabı bahane, amaç İslam düşmanlığı" ve "İnanç özgürlüğüne müdahale faşizmdir" şeklinde yazılı döviz açtı.

Burada bir süre tekbir getiren grup adına okunan basın bildirisinde mescide ayakkabıyla girilmesinin kabul edilemeyeceği ve mantıkla uyuşmadığı belirtildi.

Bildiride, ibadethanelere saldırının asla kabul edilemeyeceği aktarılarak, "Kendisinin eğitime, ülkesini tanımaya ihtiyacı olan sözde akademisyenin kokuşmuş zihniyeti hatırlatan düşünce yapısından kurtulmadıkça eğitim verenler safında yer alması kabul edilemez. Söz konusu şahsın neslimizin ufuk dünyasından derhal uzaklaştırılması şarttır." ifadelerine yer verildi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Burak Sarman, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılında üniversitede mescidin açılmasında birtakım sorunların yaşandığını, bunun da üstesinden gelinerek, mescidin açıldığını söyledi.

Yaşanan hadisenin üzüntü verici olduğunu ifade eden Sarman, "Yaşanan bu olay kokuşmuş zihniyetin tüm Türkiye'ye bir ışık olamayacağını, bizim kardeşlerimize de eğitim veremeyeceğini ilan etmek için toplandık. İslamofobinin yayılmaya çalışıldığı günümüzde bu tür oluşumlara fırsat vermemek için bizler İslami sivil toplum kuruluşları olarak mescit topluluklarımızın yanında olacağız. Bu tür oluşumlara da hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sarman ile vakıf üyeleri, daha sonra söz konusu akademisyen hakkında şikayet dilekçelerini üniversite yönetimine teslim etti.

Olay

Kadir Has Üniversitesi, bir akademisyenin üniversite mescidinde bir grupla tartıştığı sırada mescide ayakkabıyla girdiği iddialarına ilişkin 24 Aralık'ta sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Söz konusu görüntülerde, bir akademisyenin namaz kılan öğrencilerle yaşadığı tartışma sırasında mescide ayakkabıyla girmesi yer almıştı.

Odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirten akademisyenin ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler, sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

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