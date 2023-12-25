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Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü

Sivas'ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

Halife Yalçınkaya  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü

Sivas

İddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A'nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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