logo
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da, haftanın üçüncü mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Ferhat Yasak, Yasin Cingöz, Engin Zafer  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisi Edirne istikametinde Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 karayolu Ankara yönünde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. Haliç Köprüsü'nde de her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kağıthane arasında her iki yönde trafik yoğun ilerliyor.

Anadolu Yakası'na geçişte de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.17 itibarıyla yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
